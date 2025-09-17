Победа «Реала» с двумя пенальти, 4:4 «Юве» и «Дортмунда», допинг у форварда «Спартака» Морозова, Кудашову дали 5 матчей на исправление ситуации, Петросян вылетела в Пекин и другие новости

1. Общий этап Лиги чемпионов стартовал без раскачки! «Реал» вдесятером одержал волевую победу над «Марселем» (2:1), Мбаппе дважды забил с пенальти, Карвахаля удалили за удар лбом в лицо Рульи (к тому же травмировался Трент, вместо которого и вышел Дани). «Ювентус» сыграл 4:4 с «Боруссией», дважды забив после 90-й, у Влаховича дубль и ассист. «Арсенал» обыграл «Атлетик» на выезде (2:0): Мартинелли забил через 36 секунд после выхода на замену и ассистировал Троссарду, а Дьокерешу разбили голову. Ярко выступил «Карабах», отыгравшийся с 0:2 и победивший «Бенфику» на выезде (3:2).

2. Форвард «Спартака» Иван Морозов сдал положительную допинг-пробу и временно отстранен от соревнований. По данным «Р-Спорт», в допинг-пробе хоккеиста обнаружены следы кокаина . Ожидается, что красно-белые расторгнут контракт с игроком и он уедет в Северную Америку.

3. КХЛ. «Локомотив» разгромил «Ладу», «Северсталь» уступила «Металлургу», «Сочи» проиграл «Торпедо», «Спартак» был сильнее ЦСКА в серии буллитов.

4. В FONBET Кубке России «Локомотив» обыграл «Акрон» в гостях (3:1) благодаря дублю Комличенко, «Оренбург» по пенальти победил «Рубин» (4:2) после 0:0 в основное время, а «Динамо» Махачкала вдевятером одержало волевую победу над «Пари НН» (2:1).

5. «Спартак» попросил ЭСК рассмотреть фол на Маркиньосе перед голом «Динамо» и два неназначенных пенальти.

6. Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Кипьегон, Катцберг, Керр, Тинч одержали победы .

7. Фигуристка Аделия Петросян вылетела в Пекин для участия в олимпийском отборе.

8. «Динамо» дало Алексею Кудашову 5 матчей на исправление ситуации . Ротенберг входит в шорт-лист тренеров, который начали составлять в клубе, пишет «Советский спорт».

9. Ветеран СВО Роман Гришин утвержден на должность директора Центра спортивной подготовки.

10. Канарские острова не примут этапы «Вуэльты» в 2026-м, если среди участников будет израильская команда.

11. «Барселона» примет «Хетафе» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей.

12. НФЛ. «Хьюстон» уступил «Тампе», «Лас-Вегас» проиграл «Лос-Анджелес Чарджерс». Другие результаты – здесь .

13. 🥈Россиянка Екатерина Вербина завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе-2025.

14. МЛС. Гол и ассист Лионеля Месси принесли победу «Интер Майами» над «Сиэтлом» (3:1).

15. 23-летняя австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в ДТП . Ее сбил грузовик во время велосипедной прогулки.

16. Регбистку сборной Франции Аксель Бертумье дисквалифицировали на 12 матчей за укус соперницы на Кубке мира.

Цитаты дня.

Черчесов о матче России и США: «Тремя руками за, хотя их у меня только две . Это не просто сблизит нас с футбольным миром, но и станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум»

Андрей Семенов: «Не могу понять, что творится с тренерами «Спартака», они становятся сумасшедшими . Станкович, Тедеско и Абаскаль приходили нормальными людьми»

Вероника Степанова: «Испанский премьер Санчес – яркий пример политика-идиота . Завтра кого отстранять захотите? Китайцев, американцев?»

Льюис Хэмилтон призвал помогать жителям Газы: «Комиссия ООН назвала происходящее геноцидом . Мы не можем стоять в стороне»

Федор Кудряшов: «Лимит вообще не нужен, это все искусственно . Он увеличивает стоимость российских игроков, когда это не совсем нужно»

Егоров о Нани: «Это игрок 4-5-го эшелона , Роналду и Месси – первого, Зидан – второго. У него 41 гол за «МЮ», у Павлюченко столько же за «Тоттенхэм»

Депутат Свищев о словах Ракицкого: «Предатель для своей страны, для «Зенита». Когда платили деньги, все нормально было . Может, он в алкогольном или наркотическом состоянии это говорил»