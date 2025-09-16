  • Спортс
  Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
27

Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»

Сегодня пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Во вторник «Арсенал» проведет гостевой матч с «Атлетиком», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» будет противостоять «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом».

Лига чемпионов

1-й тур

Лига чемпионов. 1 тур
16 сентября 16:45, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
Арсенал
Лига чемпионов. 1 тур
16 сентября 16:45, Филипс Стадион
ПСВ
Не начался
Юнион

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?6859 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
