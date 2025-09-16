Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
Сегодня пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Во вторник «Арсенал» проведет гостевой матч с «Атлетиком», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» будет противостоять «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом».
1-й тур
16 сентября 16:45, Сан-Мамес
16 сентября 16:45, Филипс Стадион
16 сентября 19:00, Сантьяго Бернабеу
Не начался
16 сентября 19:00, Альянц Стэдиум
Не начался
16 сентября 19:00, Эштадиу да Луш
16 сентября 19:00, Tottenham Hotspur Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?6859 голосов
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
