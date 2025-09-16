Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»

Сегодня пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Во вторник «Арсенал » проведет гостевой матч с «Атлетиком », «Реал » примет «Марсель », «Ювентус » будет противостоять «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом».

Лига чемпионов

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

