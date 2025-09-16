0

«Оренбург» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Оренбург» примет «Рубин» в матче 4-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. 

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. 

В прямом эфире ее покажет канал «Матч ТВ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
16 сентября 13:30,
Оренбург
Не начался
Рубин

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?7698 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoОренбург
logoFONBET Кубок России
онлайны
logoРубин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гурцкая о дерби «Динамо» и «Спартака»: «Матч показал, что это не чемпионские команды, даже не призеры чемпионата. Играли два середняка»
412 минут назад
Черчесов о матче России и США: «Тремя руками за, хотя их у меня только две. Это не просто сблизит нас с футбольным миром, но и станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум»
1922 минуты назад
Все просто: угадываете победителей в матчах ЛЧ – забираете джерси любимого клуба
35 минут назадТесты и игры
Дивеев на вопрос о дефиците центральных защитников в России: «Может, он и был, хотя я бы не согласился. Были Игнашевич и Березуцкие, сейчас я, Осипенко»
19сегодня, 07:25
4-е поражение «Динамо» Кудашова, новый рекорд Дюплантиса, Глейхенгаузу отказали в сопровождении Петросян, Батраков интересен «Барселоне», 5-матчевый бан Алтыбармакяна и другие новости
16сегодня, 06:10
Карьерный сайт – место, где есть все о работе в Спортсе’’. Скорее заходите и изучайте!
1сегодня, 06:00Вакансия
Рамзан Кадыров: «Я ярый болельщик именно спорта, не только футбола. Вообще чеченцы в целом ярко выраженно любят спорт и активно им занимаются»
94сегодня, 05:55
«Динамо» не планирует звать Кадышеву для выступления перед матчем: «У нас другие исполнители, они в другом бюджете. Значительно дешевле или бесплатно»
82сегодня, 05:25
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
47сегодня, 05:10
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Оренбург» примет «Рубин», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала
6сегодня, 04:35
Ко всем новостям
Последние новости
У Дембеле самые высокие шансы на «Золотой мяч» по версии ИИ компании Avisia – 72%. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Салах – 4-й, Рафинья – 5-й
929 минут назад
Хавбек «Динамо» Рубенс о жизни в России: «Москва – хороший город, здесь безопасно. Могу не переживать за угрозы семье или родителям. В Бразилии все по-другому»
140 минут назад
«Атлетик» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
155 минут назад
«Акрон» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 18:45
3сегодня, 07:10
Литвинов о красной карточке Станковича: «Спартак» пропустил в концовке – тяжело не реагировать. Деян понимает, что может где‑то эмоционально действовать. Нам на поле это недопустимо»
11сегодня, 06:55
Директор «Факела» о драке с «Родиной»: «Мещанинов показал некрасивый жест нашей скамейке, ребята полетели спросить. Потом извинился и сказал, что показывал одному игроку – дешевая отмазка»
12сегодня, 06:25
Селюк о тренерах в РПЛ: «Карпин, Станкович и Шпилевский машут руками и рассказывают про себя великого, а результатов нет. Скандалы дают определенное имя в Европе»
20сегодня, 05:40
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» примет «Гримсби»
4сегодня, 04:50
Анчелотти допустил, что Тиаго Силва может вернуться в сборную Бразилии: «Не смотрю на возраст. Модрич в 40 был одним из лучших в «Реале», с 40-летним Мальдини я выиграл ЛЧ»
8сегодня, 03:55
Семшов о совмещении постов Карпиным: «Это ему не мешает. Мы просто начинаем искать там, где не нужно. Без него «Динамо» занималось по его программе»
10сегодня, 03:40