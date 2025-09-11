1

НФЛ. 2-я неделя. «Грин-Бэй» сыграет с «Вашингтоном», «Канзас-Сити» против «Филадельфии» и другие матчи

С 12 по 16 сентября пройдут матчи второй недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

2-я неделя

12 сентября

Грин-БэйВашингтон – 3.15

14 сентября

БалтиморКливленд – 20.00

ЦинциннатиДжексонвилл – 20.00

ДалласНью-Йорк Джайентс – 20.00

ДетройтЧикаго – 20.00

МайамиНью-Ингленд – 20.00

Нью-ОрлеанСан-Франциско – 20.00

Нью-Йорк ДжетсБаффало – 20.00

ПиттсбургСиэтл – 20.00

ТеннессиЛос-Анджелес Рэмс – 20.00

АризонаКаролина – 23.05

ИндианаполисДенвер – 23.05

Канзас-СитиФиладельфия – 23.25

15 сентября

МиннесотаАтланта – 3.20

16 сентября

ХьюстонТампа-Бэй – 2.00

Лас-ВегасЛос-Анджелес Чарджерс – 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Главные вопросы, переходы и игроки: что нас ждет в новом сезоне НФЛ?

