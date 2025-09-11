НФЛ. 2-я неделя. «Грин-Бэй» сыграет с «Вашингтоном», «Канзас-Сити» против «Филадельфии» и другие матчи
С 12 по 16 сентября пройдут матчи второй недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
2-я неделя
12 сентября
14 сентября
Цинциннати – Джексонвилл – 20.00
Даллас – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Майами – Нью-Ингленд – 20.00
Нью-Орлеан – Сан-Франциско – 20.00
Нью-Йорк Джетс – Баффало – 20.00
Теннесси – Лос-Анджелес Рэмс – 20.00
Индианаполис – Денвер – 23.05
Канзас-Сити – Филадельфия – 23.25
15 сентября
16 сентября
Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Главные вопросы, переходы и игроки: что нас ждет в новом сезоне НФЛ?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
