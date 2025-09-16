Трент травмировал заднюю поверхность бедра на 3-й минуте игры «Реала» с «Марселем»

Трент Александер-Арнолд получил травму в начале игры с «Марселем».

На 3-й минуты игры в Лиге чемпионов защитник «Реала » сделал рывок в направлении мяча после передачи Тибо Куртуа и сразу схватился за заднюю поверхность левого бедра.

Англичанин был заменен на Даниэля Карвахаля .

В этом сезоне Александер-Арнолд принял участие в 5 играх в составе «Реала», не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .