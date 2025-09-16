Депутат Свищев о словах Ракицкого: «Предатель для своей страны, для «Зенита». Когда платили деньги, все нормально было. Может, он в алкогольном или наркотическом состоянии это говорил»

Дмитрий Свищев отреагировал на слова Ярослава Ракицкого.

Ранее украинский футболист нецензурно высказался о периоде выступлений за «Зенит ».

«Мне жалко его. Когда платили деньги, все нормально, значит, было. Все друзьями и товарищами для него были. Он сейчас играет вообще где-то? Сейчас он мало востребованный игрок.

Если бы Ракицкий не занимался политикой и не делал таких резких заявлений, то, наверное, был бы интересен разным командам. Возраст ему играть позволяет. А когда же он пытается выклянчить себе место в сборной, делая громкие заявления, к нему всегда будет такое отношение.

Предатели – они везде предатели. Он выступает сейчас в этой роли. Причем ко многим: он предатель для своей страны, для «Зенита», для своих товарищей по команде. Таких не любят нигде.

Ракицкий дискредитировал самого же себя своими выражениями и отношением. Как можно делать такие заявления, когда ты был капитаном клуба и выводил команду в международных соревнованиях? А о чем он раньше думал? Не знал, где и с кем он играет? Чего же отношение так резко поменялось?

Негодяй. Собаке собачья смерть. Может, он в алкогольном или наркотическом состоянии это говорил», – сказал депутат Госдумы РФ.