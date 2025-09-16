«Акрон» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 18:45
«Локомотив» сыграет с «Акроном» в матче 4-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:45 по московскому времени.
Игра пройдет на «Самара Арене».
В прямом эфире ее покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?7694 голоса
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости