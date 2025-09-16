Федор Кудряшов: «Лимит вообще не нужен, это все искусственно. Он увеличивает стоимость российских игроков, когда это не совсем нужно»

Федор Кудряшов негативно высказался об ужесточении лимита на легионеров.

«Я начинал играть, когда не было лимита и нужно было доказывать свою состоятельность среди легионеров. Считаю, что лимит вообще не нужен. Это все искусственно.

Портит ли конкуренцию лимит на легионеров? Да. Помимо этого он увеличивает стоимость российских игроков, когда это не совсем нужно. И по итогу стоимости российского игрока и иностранца не всегда бывают объективны», – сказал бывший защитник сборной России.