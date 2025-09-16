«Ювентус» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Ювентус» принимает «Боруссию» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине.
В прямом эфире ее можно будет посмотреть в Okko.
Лига чемпионов. 1 тур
16 сентября 19:00, Альянц Стэдиум
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?8241 голос
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
