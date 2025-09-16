«Атлетик» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
«Арсенал» сыграет с «Атлетиком» в гостях в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.
В прямом эфире ее можно будет посмотреть в Okko.
Лига чемпионов. 1 тур
16 сентября 16:45, Сан-Мамес
