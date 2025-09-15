Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках в высоту, метании молота и на 110 м с барьерами, женщины – на 1500 м
16 сентября на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 4 комплекта медалей.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Токио, Япония
Прыжки в высоту, мужчины
14:35
Фавориты: Хэмиш Керр (Новая Зеландия), Олег Дорощук (Украина), У Сан Хек (Южная Корея)
Метание молота, мужчины
15:00
Фавориты: Итан Катцберг (Канада), Павел Файдек (Польша), Руди Винклер (США)
1500 м, женщины
16:05
Фавориты: Фейт Кипьегон (Кения), Джессика Халл (Австралия), Нелли Чепчирчир (Кения)
110 м c/б, мужчины
16:20
Состав участников финала определится позднее.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
