  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках в высоту, метании молота и на 110 м с барьерами, женщины – на 1500 м
0

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках в высоту, метании молота и на 110 м с барьерами, женщины – на 1500 м

16 сентября на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 4 комплекта медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025

Токио, Япония

Прыжки в высоту, мужчины

14:35

Фавориты: Хэмиш Керр (Новая Зеландия), Олег Дорощук (Украина), У Сан Хек (Южная Корея)

Метание молота, мужчины

15:00

Фавориты: Итан Катцберг (Канада), Павел Файдек (Польша), Руди Винклер (США)

1500 м, женщины

16:05

Фавориты: Фейт Кипьегон (Кения), Джессика Халл (Австралия), Нелли Чепчирчир (Кения)

110 м c/б, мужчины

16:20

Состав участников финала определится позднее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoчемпионат мира по легкой атлетике
результаты
метания
прыжки в высоту
Бег
сборная Новой Зеландии
logoсборная США
Руди Винклер
logoДжессика Халл
logoФейт Кипьегон
Павел Файдек
Олег Дорощук
logoсборная Южной Кореи
logoИтан Катцберг
logoсборная Австралии жен
logoсборная Польши
Нелли Чепчирчир
logoсборная Канады
logoДжош Керр
logoсборная Украины
logoсборная Кении жен
У Сан Хек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Дюплантис побил мировой рекорд, Симбу, Камбунджи, Роджерс, Бимиш одержали победы
112сегодня, 13:55
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Джефферсон и Севилл победили на 100 м, Оллман – в метании диска, Дэвис-Вудхолл – в прыжках в длину, Грессье – на 10 000 м
181вчера, 13:26
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Краузер, Чебет, Данфи и Перес одержали победы, США выиграли микст-эстафету
4613 сентября, 13:27
Главные новости
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. США лидируют в медальном зачете
7 минут назад
Дюплантис о победе на ЧМ в Токио: «Получилось лучше, чем я себе представлял. Подарить зрителям мировой рекорд – это потрясающе»
1сегодня, 17:17
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Дюплантис побил мировой рекорд, Симбу, Камбунджи, Роджерс, Бимиш одержали победы
112сегодня, 13:55
Арман Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,30 м
38сегодня, 13:53
Ямайка взяла золото ЧМ на мужской 100-метровке впервые с 2015 года – со времен Усэйна Болта
7вчера, 14:43
Американка Джефферсон выиграла 100 м на ЧМ с результатом 10,61. Только три спортсменки в истории бежали быстрее
7вчера, 13:50
Севилл взял первое золото чемпионата мира на 100 м в карьере, у Лайлса – вторая медаль
4вчера, 13:35
Джефферсон-Вуден впервые в карьере выиграла стометровку на чемпионате мира
7вчера, 13:28
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Джефферсон и Севилл победили на 100 м, Оллман – в метании диска, Дэвис-Вудхолл – в прыжках в длину, Грессье – на 10 000 м
181вчера, 13:26
В трансляции чемпионата мира-2025 по легкой атлетике показали флаг России
21вчера, 11:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04