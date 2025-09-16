44

Аделия Петросян вылетела в Пекин для участия в олимпийском отборе

Фигуристка Аделия Петросян вылетела в Пекин для участия в олимпийском отборе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Аделия вылетела в Пекин рейсом из Красноярска в сопровождении представителей федерации и физиотерапевта», – сказал источник.

Сегодня фигуристы завершили сбор в Красноярске перед олимпийской квалификацией, которая пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoАделия Петросян
logoсборная России
олимпийская квалификация
ТАСС
женское катание
ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Леонова о недопуске Глейхензауза к олимпийскому отбору: «Все время пытаются убрать сильных, как мы уже видели по Валиевой»
17 минут назад
Николай Колесников: «Стараюсь брать харизму у Кондратюка. Он такой уверенный»
128 минут назад
Тарасова о предстоящем исполкоме МОК: «Ничего хорошего не жду. Но надеюсь, что, может быть, им надоело над нами издеваться»
350 минут назад
Тим Дик получил гражданство Испании
4сегодня, 13:23
Мемориал Рабер. КМС. Дрожжина и Тельнов, Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев выступят с произвольными танцами
2сегодня, 12:50Live
Бестемьянова о недопуске Глейхенгауза: «Петросян – девочка взрослая, психологически устойчивая. Не надо так драматизировать»
22сегодня, 12:25
Кимми Репонд: «У меня нет никаких ограничений в еде, главное, чтобы было достаточно белков и углеводов. Калории не считаю»
3сегодня, 12:05
Кимми Репонд: «Работать моделью мне очень нравится, но фигурное катание в приоритете. Позже хочу изучать медицину»
2сегодня, 11:59
Репонд о тренировках у Тутберидзе: «Акатьева тогда была одной из моих подруг. Она дарила мне слаймы»
8сегодня, 11:45
Бывший тренер Гуменника Ефимова: «У Петра всегда прослеживалась жажда достигаторства. Приходилось его останавливать»
13сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48