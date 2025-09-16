Аделия Петросян вылетела в Пекин для участия в олимпийском отборе
Фигуристка Аделия Петросян вылетела в Пекин для участия в олимпийском отборе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Аделия вылетела в Пекин рейсом из Красноярска в сопровождении представителей федерации и физиотерапевта», – сказал источник.
Сегодня фигуристы завершили сбор в Красноярске перед олимпийской квалификацией, которая пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
