Матч окончен
«Карабах» победил «Бенфику» на выезде (3:2), отыгравшись с 0:2 в 1-м туре ЛЧ
«Карабах» сделал камбэк с 0:2 в матче с «Бенфикой».
Азербайджанский клуб одержал волевую победу в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.
Уже к 16-й минуте «Бенфика» вела в матче 2:0. «Карабах» сравнял счет, забив на 30-й и 48-й минутах – отличились Леандру Андраде и Камило Дуран.
На 86-й минуте Алексей Кащук забил победный мяч.
В следующем туре «Карабах» примет «Копенгаген» 1 октября.
Лига чемпионов. 1 тур
16 сентября 19:00, Эштадиу да Луш
«Бавария» против «Челси». Кто победит?1697 голосов
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости