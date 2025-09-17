49

«Карабах» победил «Бенфику» на выезде (3:2), отыгравшись с 0:2 в 1-м туре ЛЧ

«Карабах» сделал камбэк с 0:2 в матче с «Бенфикой».

Азербайджанский клуб одержал волевую победу в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. 

Уже к 16-й минуте «Бенфика» вела в матче 2:0. «Карабах» сравнял счет, забив на 30-й и 48-й минутах – отличились Леандру Андраде и Камило Дуран. 

На 86-й минуте Алексей Кащук забил победный мяч. 

В следующем туре «Карабах» примет «Копенгаген» 1 октября. 

Лига чемпионов. 1 тур
16 сентября 19:00, Эштадиу да Луш
Бенфика
Завершен
2 - 3
Карабах
Матч окончен
90’
Дуран   Гурбанлы
86’
  Кащук
Риос   Баррейро
79’
Павлидис   Энрике Араужу
79’
77’
Джафаргулиев   Байрамов
77’
Янкович   Кащук
Скьеллеруп   Престианни
70’
Эурснес   Иванович
70’
66’
Андраде   Аддай
48’
  Дуран
2тайм
Перерыв
30’
  Андраде
  Павлидис
16’
  Барренечеа
6’
Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Дедич, Барренечеа, Риос, Скьеллеруп, Судаков, Эурснес, Павлидис
Запасные: Оливейра, Баррейро, Рего, Энрике Араужу, Обрадор, Иванович, Томаш Араужу, Велозу, Приоште, Престианни, Самуэл Соареш, Сантуш
1тайм
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Кади, Андраде, Дуран
Запасные: Ммаэ, Аддай, Бунтич, Гурбанлы, Гусейнов, Байрамов, Болт, Кащук, Куаку, Магомедалиев, Гусейнов
