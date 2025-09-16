Егоров о Нани: «Это игрок 4-5-го эшелона, Роналду и Месси – первого, Зидан – второго. У него 41 гол за «МЮ», у Павлюченко столько же за «Тоттенхэм»

Дмитрий Егоров оценил приезд Нани в WINLINE Медиалигу.

«Я на самом деле обалдел: Нани считается звездой мирового футбола, но за «МЮ» он забил столько же мячей, сколько Роман Павлюченко за «Тоттенхэм ». В каком порядке Павлюченко!

Он сидел в запасе по большей части, не всегда получал шансы, его часто выпускали на кубковые матчи, и именно этот Павлюченко забил за «Тоттенхэм» 41 гол. Столько же, сколько и Нани, но он провел больше матчей за «МЮ».

Вы скажете, что Нани – не центральный нападающий, но он все равно игрок атаки. Представляете масштаб личности Павлюченко? А мы к приезду Нани относимся как к чему-то невероятному и невозможному. В то время как у нас под боком и Павлюченко, и Аршавин , который тоже забил не меньше голов за «Арсенал ».

Нам нужно это уяснить и начать ценить своих легенд, которые находятся на расстоянии вытянутой руки.

Интерес к Нани был повышенным, собралось много зрителей на стадионе «Москвич». Была автограф-сессия перед игрой, пришло много людей.

Не сказать, что произошел повсеместный фурор. Мне кажется, что Нани – 2-3-й эшелон футболистов. Есть Роналду, Месси – это первый эшелон, Суареc, Зидан – второй эшелон. И Нани, скорее, даже 4-5-й эшелон. Но все равно невероятно крутой перформанс, ведь он был признан лучшим игроком «МЮ » в сезоне-2010/11», – сказал президент «БроукБойз ».

Чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл за медийную команду «Альфа-Банка » против «Амкала » (1:3) в матче Кубка Лиги. 38-летний вингер вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола