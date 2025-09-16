Андрей Семенов: «Не могу понять, что творится с тренерами «Спартака», они становятся сумасшедшими. Станкович, Тедеско и Абаскаль приходили нормальными людьми»

Андрей Семенов высказался о поведении Деяна Станковича.

В конце первого тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака » был удален за нецензурные выражения в адрес арбитра.

«Я не могу понять, что творится с тренерами «Спартака». Станкович, Тедеско и Абаскаль пришли в «Спартак» нормальными людьми, а стали тем, кем стали. Станкович ведет себя, как будто он приехал устраивать шоу. «Спартак» играет не пойми во что, а тренер бегает и кричит на камеру.

Мне не нравится поведение Станковича. Не понимаю, почему он так себя ведет. Похоже, руководство «Спартака» заключает с каждым из тренеров дополнительное соглашение об их поведении.

Тренеры становятся в «Спартаке» сумасшедшими. Тот же Станкович бросается и кричит на судей в эпизодах, в которых не может быть двойной трактовки. Такое поведение выглядит несолидно», – сказал воспитанник «Спартака», игравший за «Ахмат» и сборную России.