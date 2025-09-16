4

«Реал» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» принимает «Марсель» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. 

В прямом эфире ее можно будет посмотреть в Okko.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?8250 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoМарсель
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
