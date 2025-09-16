«Реал» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» принимает «Марсель» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В прямом эфире ее можно будет посмотреть в Okko.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов