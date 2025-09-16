35

Ветеран СВО Роман Гришин утвержден на должность директора Центра спортивной подготовки

Ветеран СВО Роман Гришин утвержден на должность директора ЦСП.

Соответствующий приказ был подписан во вторник министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Предыдущий руководитель Центра спортивной подготовки сборных России (ЦСП) Георгий Брюсов в июне по собственному желанию покинул пост.

Гришин в феврале 2025 года был назначен на должность замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва. В 2022 году за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции Гришин был награжден орденом Мужества, а в 2024 году — медалью «За отвагу». 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Георгий Брюсов
Центр спортивной подготовки
Михаил Дегтярев
Роман Гришин
