Черчесов о матче России и США: «Тремя руками за, хотя их у меня только две. Это не просто сблизит нас с футбольным миром, но и станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум»

Станислав Черчесов прокомментировал идею о проведении матча сборных России и США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил , что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

– Министр иностранный дел Сергей Лавров ранее заявил, что в руководстве ФИФА обсуждается возможность проведения матча между сборными России и США. Поддерживаете?

– Тремя руками за, хотя их у меня только две (улыбается). Такой матч не просто сблизит нас с футбольным миром, это станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум, – сказал главный тренер «Ахмата ».