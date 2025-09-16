Черчесов о матче России и США: «Тремя руками за, хотя их у меня только две. Это не просто сблизит нас с футбольным миром, но и станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум»
Станислав Черчесов прокомментировал идею о проведении матча сборных России и США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».
– Министр иностранный дел Сергей Лавров ранее заявил, что в руководстве ФИФА обсуждается возможность проведения матча между сборными России и США. Поддерживаете?
– Тремя руками за, хотя их у меня только две (улыбается). Такой матч не просто сблизит нас с футбольным миром, это станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум, – сказал главный тренер «Ахмата».
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?7691 голос
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости