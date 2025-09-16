  • Спортс
Канарские острова не примут этапы «Вуэльты» в 2026-м, если среди участников будет израильская команда

Канарские острова не примут этапы «Вуэльты», если среди участников будет Израиль.

Веломногодневка «Вуэльта»-2025 несколько раз прерывалась из-за пропалестинских протестов, так как в гонках участвовала команда Israel Premier Tech.

Канарские острова должны принять финальные этапы «Вуэльты» в 2026 году.

«Я должен с абсолютной уверенностью сказать, что если участником будет Израиль, то остров не примет этапы.

Гран-Канария не намерена обелять геноцид и имидж Израиля с помощью спорта или каких-либо других средств.

Поэтому мы посмотрим, что произойдет в ближайшие месяцы, но, конечно, Гран-Канария не примет «Вуэльту» при участии Израиля», – рассказал президент Кабильдо Гран-Канарии Антонио Моралес.

Антиизраильские протесты сорвали «Вуэльту» – команды даже не финишировали

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
