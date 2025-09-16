Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Россиянка Вербина поборется за золото, Снайдер, Азарпира, Киеока выступят в финалах

Екатерина Вербина поборется на золото на ЧМ-2025 по спортивной борьбе.

16 сентября на чемпионате мира в Загребе разыграют награды в четырех видах.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Вольная борьба

Начало финалов – после 19.00 по московскому времени.

До 65 кг

Иранец Рахман Муса Амузадхалили встретится в финале с представителем Японии олимпийским чемпионом Котаро Киеокой.

До 97 кг

Иранский борец Амирали Хамид Азарпира в финальной схватке встретится с олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира из США Кайлом Снайдером.

Женская борьба

До 55 кг

Россиянка Екатерина Вербина поборется в финале с представительницей КНДР Кьон Рьон Ох. В полуфинале Вербина победила румынку Андрею Беатрис Ану со счетом 5:3.

До 59 кг

Японка Сакура Ониши встретится в схватке за золото с украинкой Марией Винник.

Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе