«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть фол на Маркиньосе перед голом «Динамо» и два неназначенных пенальти

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо».

Дерби в 8-м туре Мир РПЛ завершилось ничьей со счетом 2:2.

«Обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с «Динамо ».

Нарушение правил на 17-й минуте на Кристофере Ву в штрафной площади соперника.

Нарушение правил в конце первого тайма на Маркиньосе перед голом соперника.

Два нарушения в штрафной площади соперника на Гарсии на 46-й минуте – со стороны Касереса и Осипенко», – сообщил руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.