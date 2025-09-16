«Барселона» примет «Хетафе» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей

«Барселона» проведет еще один матч на «Эстади Йохан Кройфф».

Каталонский клуб сообщил, что матч с «Хетафе » в 5-м туре Ла Лиги пройдет на стадионе вместимостью 6000 зрителей. Встреча состоится 21 сентября.

Ранее «блауграна» принимала «Валенсию» на этой арене – матч завершился победой каталонцев со счетом 6:0.

«Барселона » пока не может вернуться на «Камп Ноу» из-за продолжающейся реконструкции.