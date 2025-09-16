22

«Барселона» примет «Хетафе» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей

«Барселона» проведет еще один матч на «Эстади Йохан Кройфф».

Каталонский клуб сообщил, что матч с «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги пройдет на стадионе вместимостью 6000 зрителей. Встреча состоится 21 сентября. 

Ранее «блауграна» принимала «Валенсию» на этой арене – матч завершился победой каталонцев со счетом 6:0. 

«Барселона» пока не может вернуться на «Камп Ноу» из-за продолжающейся реконструкции.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
logoХетафе
logoЛа Лига
стадионы
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Федор Кудряшов: «Лимит вообще не нужен, это все искусственно. Он увеличивает стоимость российских игроков, когда это не совсем нужно»
822 минуты назад
Энрике хочет победить в ЛЧ 2-й раз подряд: «Для меня труднее выиграть первый раз, чем второй или третий. Мы показали игрокам путь – теперь они знают, что способны на это»
838 минут назад
Ничья «Спартака» и «Динамо», «Зенит» не справился с «Балтикой» – итоги 8-го тура РПЛ в новом шоу «Про наш футбол»
38 минут назадВидео
Игорь Дивеев: «Очень нравится Италия, было бы интересно там пожить. Просто в шоке, как Венеция вообще стоит, на площади Синьории во Флоренции у меня челюсть отвисла»
22сегодня, 12:02
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Оренбург» примет «Рубин», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала
15сегодня, 12:00
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Пол Скоулз: «Если «МЮ» не пытался подписать Доннарумму, это преступление. Им правда нужно было проиграть «Гримсби», чтобы понять, что Онана недостаточно хорош?»
15сегодня, 11:40
Андрей Семенов: «Не могу понять, что творится с тренерами «Спартака», они становятся сумасшедшими. Станкович, Тедеско и Абаскаль приходили нормальными людьми»
48сегодня, 11:21
Кудряшов о списке книг для футболистов: «Бред. Мне нравится читать, но если будут заставлять, как в школе, я не получу удовольствия»
25сегодня, 11:10
Дзюба о том, что он «более командный» игрок, чем Роналду: «Пытаюсь участвовать в любой заварухе, защитить ребят. Для меня Криштиану вообще лучший футболист, великий»
19сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Духайлем», «Бурирам Юнайтед» против «Дарул Такзим»
5сегодня, 11:58Live
Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Мы уже принимаем помощь от Романа Борисовича в виде советов»
17сегодня, 11:52
Де Брюйне – самый популярный игрок «Наполи» в Фэнтези ЛЧ перед матчем с «Ман Сити»
сегодня, 10:55Фэнтези
«Талалаев зарезал три команды, они потом вылетели. Мое мнение о нем не поменялось. Он мне что, сват или брат?» Канчельскис о тренере «Балтики»
16сегодня, 10:42
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
2сегодня, 10:05
«Реал» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11сегодня, 09:35
«Ювентус» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 09:28
Дивеев о российских игроках за границей: «Ты показываешь свой футбол, свою страну. На Сафонова там смотрят и понимают, что в России футбол на высоком уровне»
19сегодня, 09:24
Канчельскис о «Спартаке»: «Неясно, что там происходит. Какой-то шум, гам, крики, все у них виноваты. То судьи, то еще кто-то, все не так. Футболисты есть, а команды нет»
15сегодня, 09:03
Хавбек «Динамо» Рубенс о жизни в России: «Москва – хороший город, здесь безопасно. Могу не переживать за угрозы семье или родителям. В Бразилии все по-другому»
2сегодня, 07:55