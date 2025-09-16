«Барселона» примет «Хетафе» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей
«Барселона» проведет еще один матч на «Эстади Йохан Кройфф».
Каталонский клуб сообщил, что матч с «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги пройдет на стадионе вместимостью 6000 зрителей. Встреча состоится 21 сентября.
Ранее «блауграна» принимала «Валенсию» на этой арене – матч завершился победой каталонцев со счетом 6:0.
«Барселона» пока не может вернуться на «Камп Ноу» из-за продолжающейся реконструкции.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
