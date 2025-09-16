Морозов продолжит карьеру в Северной Америке. «Спартак» расторгнет контракт с форвардом на 45 млн рублей из-за допинга («Матч ТВ»)
Как сообщает «Матч ТВ», «Спартак» собирается расторгнуть контракт с форвардом на 45 млн рублей за этот сезон.
Сегодня красно-белые объявили об отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы. В клубе отметили, что запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба.
Также сообщалось, что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина.
«Очевидно, что карьера Морозова в России окончена. Найденное у него запрещенное вещество слишком серьезно. Иван может продолжить карьеру только в Северной Америке. Он выступал за фарм‑клуб «Вегаса», но там не сделали ему квалификационное предложение. Морозов сейчас – свободный агент.
Он не тянул уровень НХЛ, но может подписать контракт с фарм‑клубом АХЛ или отправиться в команду из лиги Восточного побережья. Видимо, это произойдет уже этой осенью», – сообщил источник.
«Спартак» исключил Морозова из состава на сайте клуба. Лучший бомбардир клуба сдал положительную допинг-пробу