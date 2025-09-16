Морозов продолжит карьеру в Северной Америке. «Спартак» расторгнет контракт с форвардом на 45 млн рублей из-за допинга («Матч ТВ»)

Иван Морозов продолжит карьеру в Северной Америке.

Как сообщает «Матч ТВ », «Спартак» собирается расторгнуть контракт с форвардом на 45 млн рублей за этот сезон.

Сегодня красно-белые объявили об отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы . В клубе отметили, что запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака » и медицинского штаба.

Также сообщалось , что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина.

«Очевидно, что карьера Морозова в России окончена. Найденное у него запрещенное вещество слишком серьезно. Иван может продолжить карьеру только в Северной Америке. Он выступал за фарм‑клуб «Вегаса», но там не сделали ему квалификационное предложение. Морозов сейчас – свободный агент.

Он не тянул уровень НХЛ , но может подписать контракт с фарм‑клубом АХЛ или отправиться в команду из лиги Восточного побережья. Видимо, это произойдет уже этой осенью», – сообщил источник.

«Спартак» исключил Морозова из состава на сайте клуба. Лучший бомбардир клуба сдал положительную допинг-пробу