23-летняя австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в ДТП. Ее сбил грузовик во время велосипедной прогулки

Грузовик насмерть сбил 23-летнюю фигуристку в Австрии.

Австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в ДТП в Зальцбурге. Авария произошла на оживленном городском перекрестке: девушку, ехавшую на велосипеде, сбил при повороте грузовик. Она скончалась на месте.

За рулем грузовика находился 46-летний австриец. Водитель прошел тест на алкоголь, который дал отрицательный результат. Австрийские власти проводят расследование, чтобы установить обстоятельства аварии.

Гайзер была уроженкой Южного Тироля (Италия), но выступала за Австрию. Она заняла седьмое место на чемпионате страны 2025 года.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Rai News
женское катание
сборная Австрии
происшествия
