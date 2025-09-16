Вероника Степанова: «Испанский премьер Санчес – яркий пример политика-идиота. Завтра кого отстранять захотите? Китайцев, американцев?»

Лыжница Вероника Степанова резко охарактеризовала премьер-министра Испании.

Ранее Педро Санчес заявил, что российские и израильские спортсмены должны быть отстранены от международных соревнований.

«Испанский премьер Педро Санчес – яркий пример политика-идиота. Таким лишь бы отстранить спортсменов от международных соревнований. В защиту «ценностей», которые разделяет устойчивое меньшинство.

Завтра кого отстранять захотите? Китайцев? Американцев?» – написала Степанова.

«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров