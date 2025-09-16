В допинг-пробе форварда «Спартака» Морозова обнаружены следы кокаина («Р-Спорт»)
В допинг-пробе Ивана Морозова обнаружены следы кокаина.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник. Сегодня «Спартак» объявил о временном отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы. В клубе отметили, что выявленное запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба.
В прошлом сезоне Морозов набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов в 12 матчах. В нынешнем сезоне нападающий с 5 (1+4) очками возглавляет список бомбардиров команды.
Напомним, ранее сообщалось о положительных допинг-пробах у игроков ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
