«Динамо» дало Кудашову 5 матчей на исправление ситуации. Ротенберг входит в шорт-лист тренеров, который начали составлять в клубе («Советский спорт»)

«Динамо» уволит Алексея Кудашова через 5 матчей, если он не улучшит результаты.

Как информирует «Советский спорт», руководство бело-голубых провело встречу с главным тренером, по итогам которой вопрос об увольнении специалиста был поставлен на паузу.

Кудашову предоставили 5 матчей на исправления ситуации. Оценку его работы проведут после домашней игры с «Трактором », которая состоится 2 октября.

Также уточняется, что, несмотря на жест доверия со стороны руководства, в «Динамо » начали составлять шорт-лист тренеров для возможной замены Кудашова . В списке фигурирует бывший главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .

У бело-голубых только 1 победа в 5 матчах сезона, клуба набрал 3 очка и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции.