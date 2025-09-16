  • Спортс
«Динамо» дало Кудашову 5 матчей на исправление ситуации. Ротенберг входит в шорт-лист тренеров, который начали составлять в клубе («Советский спорт»)

«Динамо» уволит Алексея Кудашова через 5 матчей, если он не улучшит результаты.

Как информирует «Советский спорт», руководство бело-голубых провело встречу с главным тренером, по итогам которой вопрос об увольнении специалиста был поставлен на паузу.

Кудашову предоставили 5 матчей на исправления ситуации. Оценку его работы проведут после домашней игры с «Трактором», которая состоится 2 октября.

Также уточняется, что, несмотря на жест доверия со стороны руководства, в «Динамо» начали составлять шорт-лист тренеров для возможной замены Кудашова. В списке фигурирует бывший главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

У бело-голубых только 1 победа в 5 матчах сезона, клуба набрал 3 очка и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
