Форвард «Спартака» Морозов сдал положительную допинг-пробу. Лучший бомбардир красно-белых временно отстранен

Иван Морозов временно отстранен из-за положительной пробы на допинг.

«Хоккейный клуб «Спартак» информирует, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество.

В соответствии с установленными регламентами спортсмен временно отстранен от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств.

Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК «Спартак» и медицинского штаба команды.

Хоккейный клуб «Спартак» последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства», – говорится в заявлении красно-белых. 

В прошлом сезоне Морозов набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов в 12 матчах. В нынешнем сезоне нападающий с 5 (1+4) очками возглавляет список бомбардиров команды.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
