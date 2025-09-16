«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Пари НН» играет с «Динамо» Махачкала в 4-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Игра пройдет на «Мордовия Арене».
В прямом эфире ее покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
Не начался
