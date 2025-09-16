«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Пари НН» играет с «Динамо» Махачкала в 4-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ? 8821 голос Эрлинг Холанд Мохамед Салах Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Лаутаро Мартинес Виктор Дьокереш Другой Поделитесь c миром своим ответом