Регбистку сборной Франции дисквалифицировали на 12 матчей за укус соперницы на Кубке мира

Регбистку сборной Франции дисквалифицировали за укус соперницы на Кубке мира.

Француженку Аксель Бертумье отстранили на 12 матчей – в четвертьфинальном матче Кубка мира, который проходит в Англии, она укусила ирландку Ифу Уэйфер.

Франция выиграла тот матч со счетом 18:13.

Бертумье призналась в том, что действительно укусила соперницу, но обжаловала дисквалификацию.

Во время игры судьи не заметили нарушение француженки, иначе бы она получила красную карточку.

«Хотя регбистка признала факт нечестной игры и раскаялась, полное смягчение наказания не было предоставлено ввиду серьезности ее действий и того, что у игрока была возможность не совершать это действие», – объяснили в World Rugby.

Если апелляцию Бертумье не удовлетворят, то она пропустит оставшиеся матчи Кубка мира.