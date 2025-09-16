Регбистку сборной Франции дисквалифицировали на 12 матчей за укус соперницы на Кубке мира
Регбистку сборной Франции дисквалифицировали за укус соперницы на Кубке мира.
Француженку Аксель Бертумье отстранили на 12 матчей – в четвертьфинальном матче Кубка мира, который проходит в Англии, она укусила ирландку Ифу Уэйфер.
Франция выиграла тот матч со счетом 18:13.
Бертумье призналась в том, что действительно укусила соперницу, но обжаловала дисквалификацию.
Во время игры судьи не заметили нарушение француженки, иначе бы она получила красную карточку.
«Хотя регбистка признала факт нечестной игры и раскаялась, полное смягчение наказания не было предоставлено ввиду серьезности ее действий и того, что у игрока была возможность не совершать это действие», – объяснили в World Rugby.
Если апелляцию Бертумье не удовлетворят, то она пропустит оставшиеся матчи Кубка мира.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: CBS
