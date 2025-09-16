  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон призвал помогать жителям Газы: «Комиссия ООН назвала происходящее геноцидом. Мы не можем стоять в стороне»
5

Хэмилтон написал о страданиях людей в Газе.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался по поводу наступления Армии обороны Израиля на город Газа и сообщил, что финансово поддержал организации, работающие с пострадавшими жителями.

«Ситуация в Газе становится хуже с каждым днем. За последние два года более десяти процентов населения были убиты или ранены – в том числе десятки тысяч детей – и это количество лишь продолжает расти.

Последнее вторжение в город Газа вынудило сотни тысяч людей покинуть свои дома, а больницы по всему сектору уже переполнены голодающими и пострадавшими от бомбардировок, которым, кажется, нет конца.

Сегодня Комиссия по расследованию ООН назвала происходящее в Газе геноцидом. Как люди мы не можем стоять в стороне и позволить этому продолжаться.

Есть невероятные организации, которые неустанно помогают людям Палестины, и им нужны средства», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1», добавив, что пожертвовал трем таким инициативам.

Фредерик Вассер: «Льюис Хэмилтон вернулся»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Льюиса Хэмилтона
logoФеррари
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
Политика
