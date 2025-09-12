Карпин о возможной отставке на фоне 9-го места «Динамо» в РПЛ: «Уволят меня завтра – ну и? И вас завтра уволить могут – умрете? Вот и я не умру»

Валерий Карпин заявил, что готов к возможному увольнению из «Динамо».

После 7 туров бело-голубые идут на 9-м месте в таблице Мир РПЛ с 8 очками.

– Сейчас сентябрь 2025-го. Пусть это и не самый сложный период в карьере, однако таких трудностей не было давно. Но по нашему общению есть впечатление, что как-то по-особенному вам с этим справляться и не надо.

– Не знаю, какие у вас впечатления, но как-то справляюсь.

– И не бывает моментов, что руки просто опускаются?

– Минуты прострации – да. Когда все сделали верно, а выхлопа нет. Но это проходит через час.

– Но для болельщиков, журналистов, есть маркер – когда тренер начинает отвечать на вопросы об отставке.

– Я не вижу в этом ничего такого. Уже говорил как-то, что могу и завтра уйти. Допустим, меня уволят завтра – ну и? Ну, так и вас завтра уволить могут.

– Могут.

– И что, вы умрете?

– Не умру.

– Ну вот и я не умру, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо ».

Карпин на вопрос о возможном уходе из «Динамо» после 0:1 с «Махачкалой»: «А чего нет? Первый раз, что ли?»