Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в главном событии RCC 23
12 сентября в Челябинске состоялся турнир RCC 23. В главном событии прошел поединок за титул чемпиона в среднем весе между Александром Шлеменко и Владиславом «Белазом» Ковалевым.
Ковалев победил удушающим приемом в третьем раунде.
Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между ними состоялся 31 мая в Екатеринбурге – тогда Ковалев победил раздельным решением судей.
Белаз атаковал президента UFC, но подерется со Шлеменко. Главный реванш российских ММА
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
