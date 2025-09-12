Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в главном событии RCC 23

12 сентября в Челябинске состоялся турнир RCC 23. В главном событии прошел поединок за титул чемпиона в среднем весе между Александром Шлеменко и Владиславом «Белазом» Ковалевым .

Ковалев победил удушающим приемом в третьем раунде.

Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между ними состоялся 31 мая в Екатеринбурге – тогда Ковалев победил раздельным решением судей.

Белаз атаковал президента UFC, но подерется со Шлеменко. Главный реванш российских ММА