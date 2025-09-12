RCC 23: Шлеменко против Ковалева, Климов – Садыгов и другие бои
12 сентября в Челябинске пройдет турнир RCC 23. В главном событии состоится поединок за титул чемпиона в среднем весе между Александром Шлеменко (68-16-1) и Владиславом «Белазом» Ковалевым (7-2).
Другие бои турнира:
● Дмитрий Климов (10-4) – Мири Садыгов (10-5-1);
● Тимур Нагибин (22-10) – Василий Козлов (11-5);
● Дмитрий Киреев (6-0) – Денис Сулимов (6-2).
Начало основного карда – в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире турнир можно будет увидеть на телеканале UDAR.
Белаз атаковал президента UFC, но подерется со Шлеменко. Главный реванш российских ММА
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
