Карпин об ужесточении лимита: «Батраков, Кисляк, Глебов появились при нынешнем. Что лучше – если будет много посредственных игроков или меньше, но хороших?»

Валерий Карпин высказался об ужесточении лимита.

С какими мыслями читали заявление министра спорта про ужесточение лимита?

– Ни с какими. Изначально было заявлено, что это политическое решение. Да и не в первый раз уже.

Сейчас будет жестче.

– Мы это уже проходили.

Вы главный тренер сборной. Ваше мнение по лимиту должно быть важным, к нему должны прислушиваться.

– Давайте так: мое отношение к лимиту знают все.

Да, вы говорили, что все сказано в 2009 году. Но многие тогда еще не родились или читать не умели.

– 16 лет прошло – за это время даже тот, кто не родился, научился читать.

Хорошо, но лимит ведь, в принципе, может быть во благо?

– Смотря какой.

С учетом того, что ужесточение лимита направлено на увеличение игрового времени у россиян, как вы к этому относитесь? Именно как тренер сборной России.

– Посмотрите на футболистов, которые появились за последнее время, при нынешнем лимите. Батраков, Кисляк, Кирилл Глебов, Лукин, до этого – Карпукас, Данил Глебов, Литвинов, Сильянов… Все они появляются при нынешнем лимите.

А если это мало?

– Такой вопрос: что лучше – если будет много посредственных или меньше, но хороших? Что предпочтет любой тренер?

Меньше, но хороших?

– Ну вот и все.

А с вами связывались, чтобы услышать мнение?

– Со мной – нет.

А если бы позвали, какие аргументы вы бы использовали?

– Для начала я бы послушал. Услышав, что они хотят, смог бы привести свои аргументы.

Вам скажут: много легионеров среднего уровня, надо, чтобы на их месте играли молодые россияне.

– А я думаю, что молодые россияне должны выиграть конкуренцию хотя бы у легионера среднего уровня, тогда они будут расти, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.

«Семак? А кто это?» Дегтярев попытался объяснить новый лимит – и пригрозил Карпину

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
