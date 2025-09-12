Карпин об ужесточении лимита: «Батраков, Кисляк, Глебов появились при нынешнем. Что лучше – если будет много посредственных игроков или меньше, но хороших?»
– С какими мыслями читали заявление министра спорта про ужесточение лимита?
– Ни с какими. Изначально было заявлено, что это политическое решение. Да и не в первый раз уже.
– Сейчас будет жестче.
– Мы это уже проходили.
– Вы главный тренер сборной. Ваше мнение по лимиту должно быть важным, к нему должны прислушиваться.
– Давайте так: мое отношение к лимиту знают все.
– Да, вы говорили, что все сказано в 2009 году. Но многие тогда еще не родились или читать не умели.
– 16 лет прошло – за это время даже тот, кто не родился, научился читать.
– Хорошо, но лимит ведь, в принципе, может быть во благо?
– Смотря какой.
– С учетом того, что ужесточение лимита направлено на увеличение игрового времени у россиян, как вы к этому относитесь? Именно как тренер сборной России.
– Посмотрите на футболистов, которые появились за последнее время, при нынешнем лимите. Батраков, Кисляк, Кирилл Глебов, Лукин, до этого – Карпукас, Данил Глебов, Литвинов, Сильянов… Все они появляются при нынешнем лимите.
– А если это мало?
– Такой вопрос: что лучше – если будет много посредственных или меньше, но хороших? Что предпочтет любой тренер?
– Меньше, но хороших?
– Ну вот и все.
– А с вами связывались, чтобы услышать мнение?
– Со мной – нет.
– А если бы позвали, какие аргументы вы бы использовали?
– Для начала я бы послушал. Услышав, что они хотят, смог бы привести свои аргументы.
– Вам скажут: много легионеров среднего уровня, надо, чтобы на их месте играли молодые россияне.
– А я думаю, что молодые россияне должны выиграть конкуренцию хотя бы у легионера среднего уровня, тогда они будут расти, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
