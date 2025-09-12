Карпин об ужесточении лимита: «Батраков, Кисляк, Глебов появились при нынешнем. Что лучше – если будет много посредственных игроков или меньше, но хороших?»

Валерий Карпин высказался об ужесточении лимита.

– С какими мыслями читали заявление министра спорта про ужесточение лимита?

– Ни с какими. Изначально было заявлено, что это политическое решение. Да и не в первый раз уже.

– Сейчас будет жестче.

– Мы это уже проходили.

– Вы главный тренер сборной. Ваше мнение по лимиту должно быть важным, к нему должны прислушиваться.

– Давайте так: мое отношение к лимиту знают все.

– Да, вы говорили, что все сказано в 2009 году. Но многие тогда еще не родились или читать не умели.

– 16 лет прошло – за это время даже тот, кто не родился, научился читать.

– Хорошо, но лимит ведь, в принципе, может быть во благо?

– Смотря какой.

– С учетом того, что ужесточение лимита направлено на увеличение игрового времени у россиян, как вы к этому относитесь? Именно как тренер сборной России.

– Посмотрите на футболистов, которые появились за последнее время, при нынешнем лимите. Батраков, Кисляк , Кирилл Глебов , Лукин , до этого – Карпукас , Данил Глебов , Литвинов, Сильянов… Все они появляются при нынешнем лимите.

– А если это мало?

– Такой вопрос: что лучше – если будет много посредственных или меньше, но хороших? Что предпочтет любой тренер?

– Меньше, но хороших?

– Ну вот и все.

– А с вами связывались, чтобы услышать мнение?

– Со мной – нет.

– А если бы позвали, какие аргументы вы бы использовали?

– Для начала я бы послушал. Услышав, что они хотят, смог бы привести свои аргументы.

– Вам скажут: много легионеров среднего уровня, надо, чтобы на их месте играли молодые россияне.

– А я думаю, что молодые россияне должны выиграть конкуренцию хотя бы у легионера среднего уровня, тогда они будут расти, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.

