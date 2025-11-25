«Алонсо начинает напоминать Бенитеса, это очень опасно. В игре «Реала» нет улучшений – думаю, Хаби и сам понимает, что не может навязывать идеи из Бундеслиги». Журналист Родригес о тренере

Журналист Родригес о «Реале»: Алонсо начинает напоминать Бенитеса.

Журналист Хуанма Родригес сравнил Хаби Алонсо с Рафаэлем Бенитесом .

Вчера «Реал» сыграл вничью с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги .

«Меня очень беспокоит игра «Реала ». В ней нет улучшений. Самое серьезное тактическое изменение от Хаби Алонсо в этом матче – это поставить Франа Гарсию на фланг, чего я ожидал меньше всего. Я не вижу никаких улучшений. Хаби в это не верит. Он начинает напоминать Рафу Бенитеса... Быть похожим на Бенитеса или Хулена Лопетеги очень опасно. Я не знаю, что он хочет сделать с командой.

«Реал» – это не то же самое, что команда Бундеслиги, даже «Бавария». Команда выглядит плоской. На этот раз они снова играли в три центральных защитника, и некоторые игроки просто не попадали в игру. Защитники «Реала» играют как дети.

Думаю, Хаби Алонсо и сам понимает, что не может навязывать «Реалу» идеи, которые он привез из Германии», – сказал Родригес в эфире El Chiringuito.