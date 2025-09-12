Рюдигер пропустит около 3 месяцев из-за травмы бедра
Антонио Рюдигер выбыл до зимы.
Как сообщает журналистка Аранча Родригес, защитник получил травму прямой мышцы левого бедра и пропустит около 3 месяцев.
В этом сезоне немецкий футболист принял участие в одном матче «Реала» в Ла Лиге и в двух играх сборной в квалификации ЧМ. Подробно со статистикой Рюдигера можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналистки Аранчи Родригес
