ЦСКА проиграл впервые в сезоне – 0:2 от «Сочи». У команды Крикунова 2 победы подряд

ЦСКА потерпел первое поражение в текущем FONBET Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина проиграла «Сочи » (0:2) в выездном матче. Ранее армейцы дома победили «Адмирал» (1:0) и «Динамо» (6:2).

«Сочи» под руководством Владимира Крикунова выиграл второй матч подряд. Ранее команда в гостях обыграла «Динамо» (3:2 Б) и уступила «Спартаку» (3:4).

ЦСКА отправится на выезд к «Северстали» 14 сентября, «Сочи» примет «Трактор».