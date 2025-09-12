ЦСКА проиграл впервые в сезоне – 0:2 от «Сочи». У команды Крикунова 2 победы подряд
ЦСКА потерпел первое поражение в текущем FONBET Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина проиграла «Сочи» (0:2) в выездном матче. Ранее армейцы дома победили «Адмирал» (1:0) и «Динамо» (6:2).
«Сочи» под руководством Владимира Крикунова выиграл второй матч подряд. Ранее команда в гостях обыграла «Динамо» (3:2 Б) и уступила «Спартаку» (3:4).
ЦСКА отправится на выезд к «Северстали» 14 сентября, «Сочи» примет «Трактор».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
