Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян к отбору на Олимпиаду

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026.
Конгресс IBSF прошел 11-12 сентября в Кортине-д’Ампеццо.
«Голосование было тайное, нас не допустили. Девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 – против», – сказал глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
