Lombardia Trophy. Малинин, Сяо Хим Фа, Мемола, Кагияма, Наумов, Риццо выйдут на лед с короткими программами
Малинин, Сяо Хим Фа, Мемола покажут короткие программы на Lombardia Trophy.
Фигуристы выйдут на лед 12 сентября.
ISU Challenger
Бергамо, Италия
Мужчины, короткая программа
Начало – 18:45 по московскому времени
Первая разминка
1. Тобиа Оллерер (Австрия)
2. Юма Кагияма (Япония)
3. Николай Мемола (Италия)
4. Шун Сато (Япония)
5. Корентен Спинар (Франция)
Вторая разминка
6. Максим Наумов (США)
7. Илья Малинин (США)
8. Иван Шмуратко (Украина)
9. Маттео Риццо (Италия)
10. Андреас Нордебак (Швеция)
Третья разминка
11. Люк Экономидес (Франция)
12. Макар Сунцев (Финляндия)
13. Филип Каймакчиев (Болгария)
14. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
15. Кирилл Марсак (Украина)
16. Као Миура (Япония)
