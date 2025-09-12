Карпин об Умярове вне сборной: «Он начал играть на нынешнем уровне последний год. Есть Кисляк, Черников, Баринов, Глебов – эти люди знают требования. Есть конкуренция»

Валерий Карпин прокомментировал отсутствие Наиля Умярова в сборной России.

– Когда сборная России опубликовала состав, в котором не было Наиля Умярова, «Спартак» сделал про него такой пост: он лучший в РПЛ по количеству минут на поле (600), лучший полузащитник по количеству удачных ТТД (459), лучший полузащитник по количеству точных передач (340), лучший полузащитник по возвратам мяча (115), лучший игрок «Спартака» по пробегу (69 км). Видели это?

– Да, видел. Но по статистике всегда есть или могут быть вопросы. Сколько пробежал и куда. Сколько передач отдал, на сколько метров и куда.

– Окей, тогда к другой статистике. С момента отстранения на позиции Умярова в сборную вызывались Данил Пруцев, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Александр Черников, Даниил Фомин, Артем Карпукас, Максим Мухин, Александр Коваленко, Кирилл Кравцов, Ярослав Михайлов (последние двое – на игру с Египтом, где играла молодежь). Неужели за все время отстранения вы не посчитали Умярова достойным вызова в сборную?

– Ну, во-первых, не все, кого вы назвали, играют на одной позиции с ним. А во-вторых, он начал играть на том уровне, на который можно обращать внимание, последний год.

– И что сейчас не так?

– У нас есть Кисляк , Черников , Баринов , Глебов . Это люди, которые уже знают все требования, они не первый раз здесь. На данном этапе решили использовать их, а не новичка.

– Если не вызывать Умярова, как он ваши требования узнает?

– В какой-то момент, возможно, вызовем. Есть конкуренция. В сборной есть опорные полузащитники, которые, как мы считаем, более адаптированы к требованиям. А вызывать по пять-шесть новичков, как это было два года назад, мы уже не будем.

Вот приехали, например, Лукин и [Кирилл] Глебов – этого достаточно, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин .

