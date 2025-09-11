Lombardia Trophy. Лью, Куракова, Гутманн, Сумийоши, Эверхардт покажут короткие программы
Фигуристки выйдут на лед 12 сентября.
ISU Challenger
Бергамо, Италия
Женщины, короткая программа
Начало – 14:30 по московскому времени
Первая разминка
1. София Григоренко (Украина)
2. Линнеа Цедер (Финляндия)
3. Йоланда Вос (Нидерланды)
4. Рион Сумийоши (Япония)
5. Таисия Спесивцева (Украина)
Вторая разминка
6. Сара Эверхардт (США)
7. Алиса Лью (США)
8. Юлия Ловренчич (Словения)
9. Ариадна Гупта Эспада (Испания)
10. Йозефин Тальегард (Швеция)
Третья разминка
11. Кьяра Минигини (Италия)
12. Джан-Куэн Айзекс (ЮАР)
13. Йогайле Аглинските (Литва)
14. Вивьен Контарино (Италия)
15. Оливия Лиско (Финляндия)
16. Сальма Агамова (Турция)
Четвертая разминка
17. Екатерина Куракова (Польша)
18. Рино Мацуике (Япония)
19. Сельмасири Белла Ларсен (Дания)
20. Ким Со Ен (Южная Корея)
21. Лара Наки Гутманн (Италия)
22. Ами Накаи (Япония)
