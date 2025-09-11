0

Lombardia Trophy. Лью, Куракова, Гутманн, Сумийоши, Эверхардт покажут короткие программы

Лью, Куракова, Гутманн, Сумийоши покажут короткие программы на Lombardia Trophy.

Фигуристки выйдут на лед 12 сентября.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины, короткая программа

Начало – 14:30 по московскому времени

Первая разминка

1. София Григоренко (Украина)

2. Линнеа Цедер (Финляндия)

3. Йоланда Вос (Нидерланды)

4. Рион Сумийоши (Япония)

5. Таисия Спесивцева (Украина)

Вторая разминка

6. Сара Эверхардт (США)

7. Алиса Лью (США)

8. Юлия Ловренчич (Словения)

9. Ариадна Гупта Эспада (Испания)

10. Йозефин Тальегард (Швеция)

Третья разминка

11. Кьяра Минигини (Италия)

12. Джан-Куэн Айзекс (ЮАР)

13. Йогайле Аглинските (Литва)

14. Вивьен Контарино (Италия)

15. Оливия Лиско (Финляндия)

16. Сальма Агамова (Турция)

Четвертая разминка

17. Екатерина Куракова (Польша)

18. Рино Мацуике (Япония)

19. Сельмасири Белла Ларсен (Дания)

20. Ким Со Ен (Южная Корея)

21. Лара Наки Гутманн (Италия)

22. Ами Накаи (Япония)

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Украины
logoсборная Финляндии
сборная Нидерландов
женское катание
Линнеа Цедер
Lombardia Trophy
результаты
logoРион Сумийоши
logoсборная Японии
logoсборная Турции
Рино Мацуике
сборная Дании
Лара Наки Гутманн
logoсборная Литвы
logoсборная США
Йозефин Тальегард
logoсборная Испании
logoсборная Швеции
Ами Накаи
сборная ЮАР
Оливия Лиско
logoсборная Италии по фигурному катанию
сборная Словении
сборная Польши
Сара Эверхардт
logoсборная Южной Кореи
Екатерина Куракова
Ким Со Ен
logoISU Challenger
