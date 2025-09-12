Дегтярев о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Решение политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль сыграла украинская провокация»

Дегтярев высказался о недопуске бобслеистов и скелетонистов к отбору на ОИ-2026.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры-2026.

Конгресс IBSF прошел 11-12 сентября в Кортине-д’Ампеццо. Девять делегатов проголосовали за допуск россиян в нейтральном статусе, шестеро воздержались, 36 проголосовали против допуска.

«Решение конгресса IBSF о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация – демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса.

Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России. Им на руку ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта. Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчетами отдельных государств», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Юристы Олимпийского комитета России уже готовят иск в CAS . Будем отстаивать свои права в суде так же, как делаем это в поддержку наших саночников», – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Глава Федерации бобслея России о недопуске на Олимпиаду: «Украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковали всех. Кто и когда служил в армии, кто что-то лайкал в соцсетях»