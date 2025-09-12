Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин умер в 53 года.

Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР).

«Невосполнимая утрата для всего тяжелоатлетического мира. Сегодня ушел из жизни заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион (1996), бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года, многократный чемпион и призер мировых и европейских первенств, внутренних российских соревнований, восьмикратный мировой рекордсмен – Андрей Иванович Чемеркин. Человек-эпоха, человек-легенда.

Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении ФТАР.

Личный тренер Чемеркина Владимир Книга назвал возможную причину смерти тяжелоатлета.

«Последний раз мы общались с Андреем вчера вечером, когда увиделись у себя в Солнечнодольске. Все было с ним хорошо. Предположительно, причиной смерти стал тромб. Сейчас его увезли на вскрытие, после которого все станет понятно. Я разговаривал с его женой, по ее словам, утром с ним тоже было все нормально, но потом стало плохо.

Это огромная потеря для российского спорта. В 1990-е годы все делили землю, заводы и фабрики, а Андрей защищал честь страны. Пока нет понимания, когда будут похороны. Жена немного придет в себя и тогда все решит», – цитирует Книгу ТАСС .