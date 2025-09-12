У «Шанхая» Слуцкого одна победа в последних шести матчах – над «Циндао Хайню». Сейчас сыграли 3:3 с «Шаньдуном»

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Шаньдуном» в 24-м туре Суперлиги Китая (3:3).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 18-й минуте Ван Хайцзянь вывел шанхайцев вперед, отличившись прямым ударом с углового, на 37-й минуте Валери Казаишвили сравнял счет. На 42-й У Си забил второй гол хозяев с пенальти, на 5-й добавленной минуте к первому тайму Казаишвили сделал дубль. На 64-й минуте у «Шэньхуа» отличился Сюй Хаоян, на 85-й Казаишвили забил третий мяч гостей.

«Шанхай» Слуцкого одержал лишь одну победу в последних шести матчах Суперлиги Китая, 2:0 с «Циндао Хайню». Кроме этого команда три раза сыграла ничью и еще дважды уступила. «Шэньхуа» идет третьим в чемпионате с 50 очками, впереди «Порт» (51) и «Чэнду» (53).

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 сентября встретится с «Канвоном» в 1-м туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов. Начало матча в 13:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского