Петр Гуменник выступит со старой произвольной программой «Онегин» на олимпийском отборе в Пекине

Петр Гуменник вернул старую произвольную программу для олимпийского отбора.

На турнире в Пекине, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине, фигурист выступит с программой сезона-2024/25 «Евгений Онегин».

Соответствующие изменения были добавлены в профайл спортсмена на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Короткая программа у Гуменника новая – «Парфюмер». 

Ранее сообщалось, что Илья Авербух поставил фигуристу новую произвольную под песню Pray из сериала «Игра престолов». 

Олимпийские программы Гуменника вызвали много споров. В чем их плюсы и минусы?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
logoИлья Авербух
logoсборная России
олимпийская квалификация
logoПетр Гуменник
мужское катание
