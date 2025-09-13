Петр Гуменник выступит со старой произвольной программой «Онегин» на олимпийском отборе в Пекине
Петр Гуменник вернул старую произвольную программу для олимпийского отбора.
На турнире в Пекине, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине, фигурист выступит с программой сезона-2024/25 «Евгений Онегин».
Соответствующие изменения были добавлены в профайл спортсмена на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Короткая программа у Гуменника новая – «Парфюмер».
Ранее сообщалось, что Илья Авербух поставил фигуристу новую произвольную под песню Pray из сериала «Игра престолов».
Олимпийские программы Гуменника вызвали много споров. В чем их плюсы и минусы?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости