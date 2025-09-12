Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Шаньдун Тайшань» в 24-м туре Суперлиги Китая.

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало трансляции в 15:00 по московскому времени. Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

После 23 туров турнира «Шанхай» шел вторым в таблице, у команды Леонида Слуцкого лишь одна победа в последних пяти играх. «Шаньдун» находился на пятой строчке.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая