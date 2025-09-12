Вечер памяти Гришина с участием сильнейших фигуристов пройдет 5 октября в Москве

В Москве пройдет вечер памяти Гришина с участием сильнейших фигуристов.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила, что 5 октября в ледовом дворце «Навка-арена» состоится вечер памяти Александра Гришина. Комментатор погиб 5 августа.

«Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал приглашают всех вспомнить Александра Гришина в кругу его семьи, коллег, друзей, всех тех, кто любит фигурное катание и предан ему так же, как любил и был предан он.

В этот вечер на лед с показательными номерами выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, действующие члены сборной России – мировые и восходящие звезды, чьи выступления он комментировал, искренне радуясь их победам и остро переживая неудачи. А также те, кто работал с Александром у комментаторского пульта и вместе с ним делился со зрителями своими знаниями, опытом и любовью.

Фигуристы примут участие в мероприятии на безвозмездной основе – все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье. А все расходы, связанные с организацией вечера, возьмут на себя Первый канал и Федерация фигурного катания на коньках России», – сообщили в ФФККР.

Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru .

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет