Карпин о потолке зарплат в РПЛ: «Не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. КХЛ, МЛС, НХЛ – коммерческие лиги, никто не вылетает. И таких трансферов, как в футболе, нет»

Валерий Карпин не знает, как потолок зарплат может работать в Мир РПЛ.

«Я не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. Есть примеры КХЛ, МЛС , НХЛ – это коммерческие лиги, оттуда никто не вылетает. И, насколько я понимаю, таких трансферов, как в футболе, нет.

Как это может работать в РПЛ – не знаю», – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.