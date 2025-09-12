Карпин о потолке зарплат в РПЛ: «Не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. КХЛ, МЛС, НХЛ – коммерческие лиги, никто не вылетает. И таких трансферов, как в футболе, нет»
Валерий Карпин не знает, как потолок зарплат может работать в Мир РПЛ.
«Я не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. Есть примеры КХЛ, МЛС, НХЛ – это коммерческие лиги, оттуда никто не вылетает. И, насколько я понимаю, таких трансферов, как в футболе, нет.
Как это может работать в РПЛ – не знаю», – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
