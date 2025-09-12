Смолов частично признал вину в ходе допроса по делу о драке в «Кофемании»

Федер Смолов частично признал вину в деле о драке в «Кофемании».

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Накануне стало известно, что на Смолова завели уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

«В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину», – сообщили в правоохранительных органах.